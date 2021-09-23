Виїхав з України Ектор Хіменес-Браво показав кадри з акції протесту в Канаді

Як повідомляє Politeka.net, відомий Українсько-канадський ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно шеф-кухар покинув Україну і повернувся в рідну Канаду, звідки весь час показує фото і відео. Так, цього разу він виклав у сторіс кадри з акції протесту, на якій теж побував.

За словами Ектора, канадці незадоволені рішенням прем'єр-міністра посилити карантинні обмеження через коронавірус, і вийшли на вулиці висловити своє невдоволення.

"У Канаді теж є протести", "Люди незадоволені рішенням прем'єр-міністра", - підписав свої сторіс ресторатор, а також більш детально розповів про те, що відбувається.

"Вчора наш прем'єр-міністр сказав, що потрібно знову носити маски через проблеми з ковід і мати сертифікати про вакцинацію. Люди незадоволені, вони не хочуть робити сертифікати, і вийшли на протест", - розповів Хіменес-Браво, записуючи відео, стоячи в натовпі людей, які вийшли на акцію протесту.

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