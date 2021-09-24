Відома співачка Настя Каменських поділилася теплими спогадами про покійного тата, з яким була дуже близька

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських дала відверте інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" і, згадуючи покійного батька, не змогла стримати сліз. За словами співачки, у них з татом Олексієм Йосиповичем були дуже теплі і близькі стосунки. Тому втрату рідної людини артистка дуже болісно переживає.

В інтерв'ю Настя розповіла, що могла ділиться з батьком найпотаємнішим, і саме він, як стверджує зірки, навчив її любити. А останні місяці його життя намагалася більше часу проводити разом.

"Я пам'ятаю, як сказала йому, що дуже його люблю, і щоб він берег себе і маму. Я просто проводила з ним багато часу, тому що розуміла, що час скоро його забере", - поділилася Каменських і не змогла стримати гірких сліз. Також співачка зізналася, що дуже сумує за батьком.

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