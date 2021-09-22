Син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко оприлюднив її знімки у весільній сукні

Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей-син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.

Цього разу Руслан Євдокименко, який відомий як син Ротару, опублікував нове фото. а саме знімок з весілля Софії з її покійним чоловіком Анатолієм.

"Є вічна любов", - підкреслив Руслан Євдокименко.

Також, на одній з фан-сторінок Софії Ротару в Instagram опублікували нове відео. У ньому зібрали кадри з весілля Софії Ротару з Анатолієм.

"53 роки тому,22 вересня 1968 року, відбувся офіційний Союз двох люблячих сердець - Софії Михайлівни Ротару @sofiarotaru.official та Анатолія Кириловича Євдокименка.

Любов, вірність, взаєморозуміння і Дружба були головними складовими їх Союзу. Є Вічна Любов!",- підписали відео на фан-акаунті.

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