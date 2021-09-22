Син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко оприлюднив її знімки у весільній сукні
Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей-син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.
Цього разу Руслан Євдокименко, який відомий як син Ротару, опублікував нове фото. а саме знімок з весілля Софії з її покійним чоловіком Анатолієм.
"Є вічна любов", - підкреслив Руслан Євдокименко.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Дан Балан на повну запалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати"
Ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці: "Такий заможний чоловік"
Знайдено тіло зірки комедійних фільмів, деталі таємничої трагедії: "Ми втрачаємо великих"
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Також, на одній з фан-сторінок Софії Ротару в Instagram опублікували нове відео. У ньому зібрали кадри з весілля Софії Ротару з Анатолієм.
"53 роки тому,22 вересня 1968 року, відбувся офіційний Союз двох люблячих сердець - Софії Михайлівни Ротару @sofiarotaru.official та Анатолія Кириловича Євдокименка.
Любов, вірність, взаєморозуміння і Дружба були головними складовими їх Союзу. Є Вічна Любов!",- підписали відео на фан-акаунті.
Раніше повідомлялося, єдиний син Софії Ротару заговорив про величезну трагедію: "Неможливо забути"
Також, невістка Ротару засвітила, як поводяться на людях її онук і внучка, кадри: "Виглядав дуже сердитим"
Politeka розповідала, єдиний син Софії Ротару зачепив українців зверненням: "Поспішайте жити, все..."