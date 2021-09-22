Хореограф Олександр Прохоров прокоментував конфлікт із солісткою гурту KAZKA Олександрою Зарицькою на шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, перед прем’єрою нового сезону "Танці з зірками" фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла шанувальникам, що була змушена змінити партнера. За словами співачки, причиною стало те, що він не вірив, що Зарицька зможе довго протриматися на проєкті. Спершу дівчина не назвала його імені, однак потім виявилося, що йдеться про партнера Анни Різтдінової на минулому сезоні "Танців" Олександра Прохорова.

Хореограф вирішив розповісти свою версію цією історії в інтерв’ю "Комсомольська правда в Україні". За словами Прохорова, вони з Зарицькою домовилися ще в травні, що він буде вчити її хореографії, однак про те, що вони стануть партнерами на шоу не йшлося.

"Я був не проти танцювати з Сашею, але це питання зі мною продюсери шоу не обговорювали. Мене розглядали як партнера ще декількох учасниць, тому я чекав підтвердження від каналу", - сказав хореограф.

Також Прохоров додав, що він нічого не знав про бажання Зарицької танцювати з ним. Ба більше, хореограф не відмовляв співачці, а попросив зачекати рішення продюсерів шоу про затвердження пар.

"Це було її бажання або фантазія, про яку вона мені не говорила ні слова. Я був хореографом Саші і не знав про її фантазії", - сказав Олександр Прохоров.

Як відомо, зараз Зарицька танцює з Юрієм Мєшковим, а Прохоров взагалі не бере участі в проєкті.

За його словами, у нього зараз дуже багато творчих проєктів і він багато працює, однак той факт, що ситуація обернулася таким боком, спершу засмутив Прохорова.

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