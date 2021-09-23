Відомий хореограф і суддя шоу "Україна має талант" Женя Кот показав, як проводить час дружиною на курорті в Туреччині
Як передає Politeka.net, Женя Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився завдяки своїй перемозі з Ксенією Мішиною на шоу "Танці з зірками". Нещодавно Євген став новим суддею проєкту "Україна має талант".
Так, цього разу танцюрист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Женя Кот зі своєю дружиною Наталією відправився відпочивати у відоме курортне місто Бодрум, Туреччина. На кадрах вони підходять один до одного, обіймаються і цілуються. Після близькості, вони беруться за руки і йдуть до моря.
"Цілування робити відносини більш теплими, тож цілуватися більший !!! У будь-який час і в будь-якому місці !!!
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Варто відзначити, що його дружина - Наталія Татаринцева є відомою українською гімнасткою і суперфіналісткою 7-го сезону шоу "Україна має талант".
Шанувальники засипали подружжя приємними словами в коментарях: "А ще поцілунок з коханим завжди піднімає настрій", "Пристрасть", "Обожнюю вас".
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