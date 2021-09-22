Дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про інфекцію

Даша вирішила розповісти, що за біда сталася у неї кілька днів тому і чому вона так засмучена перед своїм довгоочікуваною відпусткою з сім'єю.

"Якщо ви пропустили цю історію і в голові у вас питання: що сталося? Відповівши. У неділю у мене були дві важливі зйомки, де мене фарбували візажисти. На наступний ранок я прокинулася з інфекцією в очах.

Сьогодні очі відкривати стало ще важче. Почався гострий кон'юнктивіт з алергічним компонентом, передалося малому... відлітаємо післязавтра. Тепер я капаю чотири види крапель і мазь. До слова, сьогодні ліве око при закритті правого бачив все розмивчасто. І ладо б тільки я, я злюся, що тепер і у Лева ця хр*нь», - висловила Квіткова своє невдоволення.

Раніше дружина Добриніна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, близько 2-ох місяців тому дівчина народила сина - Лева.

Зараз вона активно займається своєю фігурою і ходить на тренування. Вона показала, як зараз виглядає через час після пологів. На кадрі - Даша в обтягуючих чорних лосинах показує свої форми.

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