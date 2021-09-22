Журналісти розкрили брехню співачки Наташі Корольової про позашлюбну доньку
Як пише Politeka.net, нещодавно у телепрограмі "Секрет на мільйон" Наташа Корольова зізналася не тільки про те, що у неї було три викидні, а й розповіла нібито шокуючу правду про свою позашлюбну дитину.
Однак журналісти спростували цю інформацію, пише видання "Комсомольська правда".
У програмі 48-річна співачка стримуючи сльози розповіла, що у 2018 році подарувала дві своїх яйцеклітини давньому другу нетрадиційної орієнтації з США, які підсадили сурогатній матері. За словами Корольової, тоді народилася дівчинка. За такий "подарунок" друг-мільйонер розплатився із співачкою біткоїнами (зараз вони коштують більше двох мільйонів доларів). Історія тягне на бразильський серіал, пише "КП".
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Гвоздьова розкрила, як обділяють деяких учасників "Танців з зірками": "Задовольняються малою частиною"
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
У якості доказів Корольова показала фото та відео, де тримає на руках свою дочку. До того ж, про цю дитину не знали ні чоловік співачки, ні син, ні мама, яка живе в Майямі.
Свою позашлюбну доньку Наташа побачила, коли тій було два місяці, у січні 2020 року. Однак видання "Комсомольська правда" навела досить переконливі аргументи, що насправді Корольова збрехала про свою американську дочку, а на фото у на руках був син її подруги Олександри Петрич Мартін, яка живе у Майямі.
За інформацією видання, Петрич з чоловіком та сім’я Корольової відпочивали на пляжі неподалік дому мами співачки. Там і було зроблене фото з нібито дочкою Корольової. До того ж, журналісти з’ясували, що знімки були зроблені 13 січня 2019, а у січні 2020 року, як сказала Корольова.
Рaніше Politeka писaлa, що в Тарзана здали нерви через таємну дочку Наташі Корольової, кадри: "Іспанський сором".
Нагадаємо, що Корольова з Тарзаном похвалилася відпочинком в Туреччині після скандального інтерв'ю: "А заздрісникам привіт!".
A ще Politeka повідомлялa, що 48-річна Корольова в купальнику показала, як запалює на турецькому all inclusive: "Фігурка супер".