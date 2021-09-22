Журналісти розкрили брехню співачки Наташі Корольової про позашлюбну доньку

Як пише Politeka.net, нещодавно у телепрограмі "Секрет на мільйон" Наташа Корольова зізналася не тільки про те, що у неї було три викидні, а й розповіла нібито шокуючу правду про свою позашлюбну дитину.

Однак журналісти спростували цю інформацію, пише видання "Комсомольська правда".

У програмі 48-річна співачка стримуючи сльози розповіла, що у 2018 році подарувала дві своїх яйцеклітини давньому другу нетрадиційної орієнтації з США, які підсадили сурогатній матері. За словами Корольової, тоді народилася дівчинка. За такий "подарунок" друг-мільйонер розплатився із співачкою біткоїнами (зараз вони коштують більше двох мільйонів доларів). Історія тягне на бразильський серіал, пише "КП".

У якості доказів Корольова показала фото та відео, де тримає на руках свою дочку. До того ж, про цю дитину не знали ні чоловік співачки, ні син, ні мама, яка живе в Майямі.

Свою позашлюбну доньку Наташа побачила, коли тій було два місяці, у січні 2020 року. Однак видання "Комсомольська правда" навела досить переконливі аргументи, що насправді Корольова збрехала про свою американську дочку, а на фото у на руках був син її подруги Олександри Петрич Мартін, яка живе у Майямі.

За інформацією видання, Петрич з чоловіком та сім’я Корольової відпочивали на пляжі неподалік дому мами співачки. Там і було зроблене фото з нібито дочкою Корольової. До того ж, журналісти з’ясували, що знімки були зроблені 13 січня 2019, а у січні 2020 року, як сказала Корольова.

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Нагадаємо, що Корольова з Тарзаном похвалилася відпочинком в Туреччині після скандального інтерв'ю: "А заздрісникам привіт!".

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