У другому випуску третього сезону з проекту "Екси" пішли відразу дві пари

Як повідомляє Politeka.net, у новому епізоді третього сезону шоу "Екси" ведучий Олександр Педан попросив піти з проекту відразу дві пари. Все починалося з того, що до дев'яти парам приєдналася десята – про Вікторії Пустовітової і Олександрі Кудлаї кілька місяців тому дізналася вся країна, коли вони публічно прикували себе ланцюгами один до одного. Однак відносини розладналися, і щоб якось їх відновити пара прийшла на "Екси".

"Він дуже сильний педант. Іноді доходить до божевілля. Вважаю Сашу абьюзером", - зізналася Вікторія. Вона також розповіла, що ініціатором участі в проекті був саме Олександр, а вона більше не хоче відносин з ним.

Виявилося, що в ході зйомок, нову десяту пару не дуже добре прийняли інші, так що в результаті виник конфлікт, який дуже швидко переріс у справжню бійку. Один з учасників Єгор Реммер вирішив заступитися за свою дівчину, яку образив Олександр Кудлай, через що і виникла бійка.

Цей скандал і став однією з причин, чому пару Вікторії та Олександра попросили покинути проект. Втім, як зазначили екси, вони й самі захотіли піти. Це не завадило вигнати з проекту ще одну пару - Антона і Алісу, проти яких проголосували інші учасники і ведучий Олександр Педан.

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