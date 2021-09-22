Фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної і відомий радіоведучий Андрій Рибак показав, на який вчинок що пішов після провалу на шоу

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є відомим українським радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. На проєкт він прийшов зі своїм другом - Олександром Еллертом. Хоч рибалка і був фаворитом Ксенії Мішиної, проте перемогу здобув його друг - Еллерт.

Так, цього разу Андрій Рибак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, як вирішується на божевільний вчинок. Він разом з інструктором стрибнув з парашутом, і показав момент польоту.

"Переглядаю і не можу повірити, що це було зі мною!



Потрібно терміново повторити! Пригнули б зі мною?!",- запитав у шанувальників фаворит "Холостячки".

Фанати залишили безліч коментарів під відео: "Клас", "Так", " звичайно!", "Ні. Ну скільки стрибків у вас? Є досвід парних стрибків? Я жодного разу не стрибала... Я ж не самогубець..."

Раніше повідомлялося, Рибак з "Холостячки" показав кадри з місця жахливої ДТП і звернувся до українців: "Об'їжджав..."

Також, Рибак з "Холостячки" вліз у скандал з розлученням блогерів Пустовіт: "Остапчук вже на ці граблі наступав"

Politeka розповідала, Рибак з "Холостячки" розкрив неприємну правду про довгі стосунки: "А сміття хто виносити буде?"



