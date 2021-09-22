Дружина популярного українського співка Дмитра Монатіка Ірина показала, чим захоплюються їхні сини

Як пише Politeka.net, відомий український співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина (дівоче прізвище Демічева) вже багато років живуть у щасливому шлюбі та виховують двох синів – Платона та Данила.

Раніше зіркове подружжя не ділилося особистими фотографіями з дітьми, однак зараз Ірина часто публікує світлини та відео з синами. Цього разу дружина Монатіка показала, як Платон та Данило грають у бадмінтон.

"Наша гордість ☀️наші пташенята 🐥🐥 стараються🎾🎾 дуже вдячна супер терплячим тренерам 🙏🏾❤️🔥", - написала Ірина Монатік.

Чоловік співачки Наді Дорофеєвої Володимир Дантес написав коментар під відео.

"Ааааа !!!! Я не можуууу 😍😍 Даня на такій відповідальній все робить, красавчик !!! А Платоха чисто на кайф виконує, обожную 🥰", - написав співак.

Шанувальники зіркової пари також написали коментарі.

"Красавчики😍🔥❤️", "Які круті ❤️❤️❤️ успіхів хлопчакам ❤️❤️❤️", " Клас 🔥", " Круто !! Молодці! Спорт з самого дитинства - це відмінна школа і правильні орієнтири 💪🏼💪🏼", " 🥰🥰🥰🥰ой вообще! Трудяги!", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина Монатіка покрасувалася в мереживній білій сукні і захопила Дорофєєву: фото.

Нагадаємо, що Монатік з дружиною показали, як розважаються на закордонному курорті, кадри: "Шикарні".

A ще Politeka повідомлялa, що Монатік покинув Україну і влаштував дружині ідеальне побачення, про таке мріє кожна: "Які ви запальні".