Українська співачка Настя Каменських дивує новими кадрами у себе в Instagram досить часто

Настя почала вести Instagram досить активно кілька років тому, з тих пір зірка навіть завела кілька інших сторінок в соц мережах і тепер постійно створює нові ролики, щоб привернути увагу до себе.

Цього разу Настя влаштувала кокетливі танці перед камерою в чорному топіку і шкіряних штанях. Як завжди, зробила це Каменських для Тік-струму, бажаючи зацікавити аудиторію.

"Танці зігрівають 💃 🏻 🔥" - написала Настя під постом, отримавши множинні компліменти.

Ось що пишуть в мережі:

"Танці з ранку дуууже допомагають зігрітися)); Крута Анастасія Каменських; повністю згодна 😍; дуже "енергійний" танець😂; це точно😁я тут з ранку Хілс танцюю😂жарко😃 🔥; а ви цілодобово така приваблива?; Настя, ви крута! Танцюю разом з Вами!!; Як завжди чарівна❤; Анастасія ви просто молодець".

Раніше співачка з'явилася в костюмі складається з жилетки і довгих клешевих брюк, а також сорочки. Завершили образ стильні "шпильки", аксесуари, макіяж і зачіска. На кадрах зірка ефектно пройшлася під музику.

"Саме так потрібно йти до своїх цілей 🔥 згодні?",- написала Настя.

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