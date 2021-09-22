Актриса Ольга Сумська, Заслужений і Народний артист України, показала, як релаксує перед роботою

Ольга Сумська показує в Instagram багато фото з роботи. Після того, як зірка знову приступила до зйомок на різних проектах, у неї було не так багато часу на себе.

Незважаючи на це в перервах між зйомками або початком чергового спектаклю, де вона грає, Ольга намагається подбати про свою зовнішність. Цього разу 55-річна Сумська відпочила в руках умілих майстрів, що подбали про її золотистих локонах і нігтях.

Після того, як Ольга показала себе без макіяжу і на сеансі в салоні, вона також похвалилася і результатом своїх перетворень. Показавши нове Селфі в машині, зірка виглядала дуже добре і явно молодше свого віку.

Зазначимо, Ольга Сумська, як і її сестра Наталя, є успішною українською актрисою. Красуня більше 30 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно. Зірка продовжує працювати і зараз, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

Зірка також записала нові сторіс, показавши свій новий образ.

"Так, ну що, Запоріжжя? Ми починаємо. Сьогодні у нас практично аншлаг. Графиня Вронська готова", - сказала красуня.

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