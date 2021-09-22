Відома співачка Slavia показала незвичайне фото в розкішному образі, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Slavia (Ярослава Хома), яка є колишньою дружиною популярного співака і шоумена Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня не тільки заінтригувала фанатів прем'єрою нового хіта, але і збентежила величним виглядом в абсолютно новому образі.

На новій фотографії Ярослава зображена на білому тлі, вона стоїть у цікавій позі і уважному дивиться в об'єктив. Перед камерою співачка з'явилася в розкішному оксамитовому платті насиченого фіолетового відтінку, яке красиво підкреслило витончену фігурку і відкрило вид на спокусливе декольте. Волосся дівчини зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фотографії Slavia розповіла, що готує прем'єру нової пісні: "Я написала пісню "Любов Любов" за один вечір, на одному диханні, але довго працювала над записом, шукала форму, стиль, інструменти, звучання... і людей, які змогли втілити мої задумки в життя, передати мої почуття. Я мріяла зробити пісню з оркестром і" живими "інструментами, і поки думала, з чого почати, Всесвіт послала моє бажання в"Країну сонця, що сходить".

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