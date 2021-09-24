Цікаві кадри з Олегом Винником і його колегою суперблондинкою з'явилися в Мережі

Так, Винник і його напарниця в шоу "Маска" співачка Оля Полякова готують спільну пісню. Назва їх творіння або хоча б, про що вони заспівають дуетом, зберігається поки в таємниці. Взагалі, зірки напустили туману на майбутню подію. Передбачається, що прем'єра пісні відбудеться на "Масці".

Недавня заява Полякової заінтригувала шанувальників. Артистка повідомила, що у них з Винником "буде дитина". Звичайно, вона не мала на увазі народження справжнього дитя, а говорила про їх спільний проект.

Винник вирішив розставити всі крапки над "і", але подробиць теж не став розкривати: "Це наша дуетна пісня, більше я не хочу розповідати", - заявив співак.

На одній з фан-сторінок Олега в Instagram опублікували кадри, на яких він постав з Поляковою в студії звукозапису, передає Politeka.net. Оля позувала на фото зі спини, в сірій футболці і блакитних спортивних штанях. Волосся артистка зібрала в пучок.

"Відхопили собі найдорожчого в Україні звукорежисера)) @olegg.vynnyk @polyakovamusic", - йдеться в підписі.

Деякі переплутали Полякову з "таємною дружиною" Винника - його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). У Мережі давно ходить інформація, що блондинка є його законною дружиною, більш того, нібито у них є дорослий син Юліан, який навчається за кордоном. При цьому ні Винник, ні Таюне не підтверджують дану інформацію.

"Ой, молодці, мені так радісно коли бачу вас разом👏 👏 🌹 👋 👍 👍"; "Вони такі милі ❤️❤️❤️"; "я спочатку подумала, що це Таюне - це Оля Полякова", - коментують в Мережі.

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