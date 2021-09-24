Українська співачка Наталія Могилевська спробувала себе в ролі ведучої замість Каті Осадчої на "Світському житті" і взяла невелике інтерв'ю у своєї колеги Ірини Білик

Катя Осадча перебувала в цікавому положенні і довгий час продовжувала зйомки, але на останніх термінах у програмі "Світське життя" її замінювали українські зірки шоу-бізнесу, серед яких опинилася Наталія Могилевська, пише Politeka.net.

Співачка брала інтерв'ю у своїх колег, зокрема, і в Ірини Білик. Під час зйомки стався цікавий конфуз, про що повідомили в сторіс на офіційній сторінці передачі.

Могилевська підколола Ірину Білик, мовляв, якщо та хоче, може зламати мікрофон ("Можеш бити", - сміючись, сказала артистка), і таким чином "помститися" Осадчій за каверзні питання.

"Знаєш, Наташо, я вже з Катею давно не з'ясовую стосунки", - відповіла Білик.

У підписі йдеться, що інтерв'ю довелося перервати.

"Це інтерв'ю довелося зупинити достроково. Наталія Могилевська ледь не пропустила свій вихід на сцену", - написали автори публікації.

Зазначимо, Наталія Могилевська в одному з інтерв'ю кілька років тому розповіла, що дуже дорожить дружбою з Іриною Білик. За її словами, вона закохана в колегу за її професіоналізм і гідну конкуренцію. За роки роботи обидві стали рідними.

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