Відомий шеф-кухар і головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про важкий розрив з дівчиною-українкою

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту. Зараз шеф-кухар знаходиться в Канаді, куди поїхав на 2 місяці.

Так, цього разу шеф-кухар поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно він розповів про те, що його пов'язують стосунки з дівчиною-українкою. Тепер він вирішив поділитися своїм досвідом відносин і важким розривом. Хіменес-Браво розповів про свої попередні стосунки з дівчиною з України.

"Колись я розповідав про те, що у мене були тривалі стосунки. У той момент я був щасливий і дуже любив цю дівчину"

"Але дівчина була не готова до медійності. Про нас почали писати ЗМІ і вона поставила мені вибір: відносини або робота. У підсумку, ми розлучилися", - з сумом розповів шеф-кухар.

"Це був дуже важкий момент. Але я розумію, що це була доля"

"Я зараз щасливий, на той момент було дуже боляче, але я зараз щасливий. І завжди я думаю про те, що все буде добре", - поділився Ектор Хіменес-Браво.

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