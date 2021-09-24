27-річна дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про свою давню мрію

Катерина Реп'яхова будує кар'єру блогерки, поєднуючи роботу з сімейними справами, передає Politeka.net. Дівчина багато розповідає про особисте у своєму Instagram.

Зокрема, дружина Віктора Павлика неодноразово розповідала про те, що хворіє на цистит, і як рятується.

Також блогерка в подробицях ділилася інформацією про вагітність та пологи.

У нових сторіс блондинка торкнулася теми операції на грудях.

За словами Реп'яхової, її знайома зважилася на операцію на грудях і завтра вона вже ляже "під ніж". Дівчина розповіла, що для неї дуже актуальне це питання.

"Буду стежити, оскільки я дуже сильно хочу зробити груди. Я сподіваюся, після грудного вигодовування обов'язково це зроблю", - розповіла Катерина.

Підписниці стали вмовляти дружину Павліка не робити операцію, проте в наступному сторіс та розповіла, чому хоче собі пластику.

"Річ у тому, що у мене різних розмірів груди. І я хочу одну зробити менше, як другу. Але я не знаю, наскільки це безпечно і так далі. Буду дізнаватися після гв", - написала Реп'яхова.

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