За серце співачки Злати Огневич на популярному шоу "Холостячка" бореться 31-річний відомий українець, саме його представляють з артисткою у фіналі

Перший випуск шоу "Холостячка" зі Златою Огневич вийшов в ефір 17 вересня, передає Politeka.net.

Вже розкрито всі імена учасників проекту, серед яких опинився Роман Свечкоренко. Останній займається психологією і вважає себе фахівцем в області жіночого щастя.

Чоловік розповів про свої сімейні цінності і зміг підкорити Злату Огневич.

У фан-групі шоу з'явилося фото співачки, яка обіймається з блогером на програмі "Як вийти заміж".

"Як думаєте до якого етапу дійде Роман?",- написали автори публікації.

У мережі стали бурхливо обговорювати спільну появу Злати і Роману і навіть, можна сказати, розгадали переможця задовго до фіналу.

"Я думаю це переможець, дуже красиво виглядають разом" ," буде переможцем 🙌", " її чоловік буде...надалі...ось побачите", " Думаю переможець. Погляньте на очі Злати, там все сказано", " Думаю ,що він переможець. СТБ вирішило зробити хід конем, мало ж хто повірить, що так швидко злили її мужика", " хороша пара🙌❤️", " він переможець буде!!! Вона йому сказала: "Я люблю тебе!"",- написали користувачі Мережі.

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