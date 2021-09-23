Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", прокоментувала свій флірт з хореографом Максом Чмерковським і розповіла про реакцію чоловіка

Прима-балерина відповіла на питання, які виникли у багатьох після її пристрасного танцю на проекті "Танці з зірками" ведучим програми «Твій день».

Кухар жартівливо розповіла про ймовірну "помсту" чоловіка.

"Ой, не розумію, що ви говорите... Слухайте, ну флірт у мене в крові. Справа в тому, що я недавно відзначила річницю зі Стояновим і взагалі-то він мій продюсер і я не хочу створювати якийсь конфлікт, тому що я залишуся і без новорічної казки Стоянова, яку він робить в Жовтневому, і без гастролей. Стоянов як продюсер він внесе мене в чорний список, і ніякої прем'єри, яка повинна бути 30 жовтня, нічого не буде», - сказала балерина.

Також Кухар додала, що після її танцю з Чмерковським багато хто став дзвонити і писати її дружину.

"Чоловік після танцю відразу приїхав, йому з соціальних мереж почали дуже багато писати і дзвонити. Не знаю, ми з Максом спілкуємося, це був прекрасний, запальний танець, ми вклали в нього всю душу і емоції. Хотіли створити глядачеві свято, і я дуже сподіваюся, що у нас це вийшло», - розповіла Катерина.

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