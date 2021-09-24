Після розлучення з Dzidzio (Михайлом Хомою) співачка Slavia (Ярослава Притула) з головою пірнула в роботу - не так давно вона почала сольну кар'єру
Вийшовши з тіні колишнього чоловіка, Ярослава впритул зайнялася своєю кар'єрою, попереду у співачки великий концерт з оркестром, а також прем'єра нової пісні "Любов любов". Саме цією подією вона поділилася в своєму останньому пості в Instagram, в якому з'явилася в новому образі, передає Politeka.net.
Колишню дружину Dzidzio Slavia не відразу впізнали. Зірка позувала в оксамитовій сукні пурпурного відтінку з відкритими плечима, тонкий ланцюжок прикрашав її шию. Ярослава зібрала волосся назад і нафарбувала губи червоною помадою. Фото красуні одним з перших "лайкнув" її екс-чоловік, мабуть, оцінивши по достоїнству перетворення.
У підписі Slavia зізналася, що написала "Любов любов" за один вечір. При цьому довго працювала над її записом, "шукала форму, стиль, звучання...". Співачка додала, що мріяла виконати цю композицію з оркестром. Втілити цю мрію в життя їй допоміг її шкільний друг, диригент Тарас Демчишин.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
"Виступів не буде": Пономарьов і "Океан Ельзи" попередили українців, і назвали причину
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
Екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі: "Які розкішні ягідки"
Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:
"🌺На фото ніби інша Слава, сильна і незалежна)😍❤️"
"У цьому образі ви дуже схожа на турецьку актрису Фахріє Євджен. Красива😍"
"Вам такий образ дуже пасує"
"Не відразу впізнала вас. Але цей стиль вам підходить просто ідеально! 😍"
"Загадкова Славія"
"Так, дівчина перетворюється на Леді! І це прекрасно! Тарас вже теж відреагував!!! Звичайно чекаємо нову пісню!!!❤️Удачі і супер рейтингу в ефірах!!!😍👏"
Нагадаємо, Dzidzio подарував екс-дружині розкішну квартиру з видом на озеро, Slavia зізналася: "не можу спокійно..."
Як повідомляла Politeka, екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "щастя вам, Славія і Тарас"
Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо Slavia розговорилася про свою творчість: "пісні і кліпи зникли..."