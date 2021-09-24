Після розлучення з Dzidzio (Михайлом Хомою) співачка Slavia (Ярослава Притула) з головою пірнула в роботу - не так давно вона почала сольну кар'єру

Вийшовши з тіні колишнього чоловіка, Ярослава впритул зайнялася своєю кар'єрою, попереду у співачки великий концерт з оркестром, а також прем'єра нової пісні "Любов любов". Саме цією подією вона поділилася в своєму останньому пості в Instagram, в якому з'явилася в новому образі, передає Politeka.net.

Колишню дружину Dzidzio Slavia не відразу впізнали. Зірка позувала в оксамитовій сукні пурпурного відтінку з відкритими плечима, тонкий ланцюжок прикрашав її шию. Ярослава зібрала волосся назад і нафарбувала губи червоною помадою. Фото красуні одним з перших "лайкнув" її екс-чоловік, мабуть, оцінивши по достоїнству перетворення.

У підписі Slavia зізналася, що написала "Любов любов" за один вечір. При цьому довго працювала над її записом, "шукала форму, стиль, звучання...". Співачка додала, що мріяла виконати цю композицію з оркестром. Втілити цю мрію в життя їй допоміг її шкільний друг, диригент Тарас Демчишин.

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"🌺На фото ніби інша Слава, сильна і незалежна)😍❤️"

"У цьому образі ви дуже схожа на турецьку актрису Фахріє Євджен. Красива😍"

"Вам такий образ дуже пасує"

"Не відразу впізнала вас. Але цей стиль вам підходить просто ідеально! 😍"

"Загадкова Славія"

"Так, дівчина перетворюється на Леді! І це прекрасно! Тарас вже теж відреагував!!! Звичайно чекаємо нову пісню!!!❤️Удачі і супер рейтингу в ефірах!!!😍👏"

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