Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Даша Ставнича стала жертвою низки неприємностей
Як передає Politeka.net, про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Даша Ставнича була екс-учасницею 11 сезону шоу"Холостяк". Вона вибула після того, як" Холостяк " Михайло Заливако познайомив обраницю зі своєю сім'єю. Йому не сподобалося, що вона поводилася досить закрито.
Зараз Даша була на відпочинку в Іспанії, але запізнившись на літак всього на дві хвилини, не змогла вилетіти.
"Нас не пускають! Боже дві хвилини! Що за люди?!"- обурилася дівчина.
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Більш того, в аеропорту у неї вкрали валізу, в якій серед іншого були гроші.
Крім того, у Юри, з яким відпочивала дівчина, вкрали телефон.
Проте, дівчина постаралася не засмучуватися, а навпаки шукати позитивні моменти. Так, щоб дочекатися нового рейсу Даша заселилася в новий готель, який їй дуже сподобався.
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