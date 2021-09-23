Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Даша Ставнича стала жертвою низки неприємностей

Як передає Politeka.net, про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Даша Ставнича була екс-учасницею 11 сезону шоу"Холостяк". Вона вибула після того, як" Холостяк " Михайло Заливако познайомив обраницю зі своєю сім'єю. Йому не сподобалося, що вона поводилася досить закрито.

Зараз Даша була на відпочинку в Іспанії, але запізнившись на літак всього на дві хвилини, не змогла вилетіти.

"Нас не пускають! Боже дві хвилини! Що за люди?!"- обурилася дівчина.

Більш того, в аеропорту у неї вкрали валізу, в якій серед іншого були гроші.

Крім того, у Юри, з яким відпочивала дівчина, вкрали телефон.

Проте, дівчина постаралася не засмучуватися, а навпаки шукати позитивні моменти. Так, щоб дочекатися нового рейсу Даша заселилася в новий готель, який їй дуже сподобався.

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