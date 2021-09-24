Танцівниця з шоу-балету Дана Балана засвітилася на фото поруч з ним, заплутавши фанатів співака

Багатьом здалося, що яскрава блондинка є дівчиною артиста.

Так, в день народження танцюристки Світлани Сакаль на фан-сторінці Балана опублікували їхнє спільне фото, яке насправді є архівним і було зроблено три роки тому, передає Politeka.net. У кадрі Світлана та Дан сидять поряд з келихами в руках, пригорнувшись один до одного головами.

У коментарях бурхливо обговорюють "чий хто хлопець чи дівчина". Деякі, хто особливо ревно оберігає ідею роману Дана й співачки Тіни Кароль, розлютилися на його танцівницю. Хоча насправді Світлана зараз зустрічається зі співаком Микитою Ломакіним, зіркою "Голосу країни" і екс-бойфрендом Мішель Андраде, а з Баланом їх пов'язує тільки робота.

"Так вони всіх заплутали і Дан і його фан клуби!! Навіщо сюди вішати таке фото скажіть!?) Там де Дан повинна бути Тіна, а Свєтік нехай гуляє!!"

"Нехай Свєтік буде щаслива, але до Дана на коліна не лізе, місце зарезервовано для іншої дами!!!))"

"Схоже, що це дівчина Дана😳 - Ні, не схоже. У Дана є Тіна, а у Свєти - Микита. І це архів - охоже що ви дуже помилилися, цій фотці близько 3-х років... і ця дівчинка - танцівниця Дана на його ДР...😁😄😃"

"А хіба не Тіна його дівчина?"

Нагадаємо, екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін показав нове кохання-красуню з балету Дана Балана: "які солодкі"

Як повідомляла Politeka, Дан Балан в компанії юної красуні здивував шанувальників зміною стилю: "Учитель музики"

Також Politeka писала, що Дан Балан по повній відпалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями :" я перестаю дихати"