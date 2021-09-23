Співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA засвітила поцілунок Павла Зіброва і дружини продюсера Вєрки Сердючки Олі
Як пише Politeka.net, Оля Горбачова є відомою співачкою і дружиною продюсера Юрія Нікітіна, який продюсує Вєрку Сердючку. Красуня напередодні, 22 вересня, випустила прощальний кліп, так як вирішила попрощатися з кар'єрою в шоу-бізнесі.
Відеороботу на Ютуб-каналі вже подивилися понад 30 тисяч фанатів. Красуня в ролику зіграла роль Сплячої красуні.
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"Передсмертний кліп Ольги Горбачової!
Діставайте носові хустки і готуйте водостійку туш, більше Оля не заспіває, не блисне красою струнких ніг і самоіронією!
На прощання зі своїм проектом Ольга вибрала пісню-афірмацію з альбому СИЛА і казкову історію з чорним гумором", - було написано під кліпом.
Солістка групи Kazka Олександра Зарицька зробила репост моменту, на якому Ольгу цілує Павло Зібров.
"З прем'єрою, найчарівніша", - написала Олександра на кадрах в сторіс Instagram.
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