Співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA засвітила поцілунок Павла Зіброва і дружини продюсера Вєрки Сердючки Олі

Як пише Politeka.net, Оля Горбачова є відомою співачкою і дружиною продюсера Юрія Нікітіна, який продюсує Вєрку Сердючку. Красуня напередодні, 22 вересня, випустила прощальний кліп, так як вирішила попрощатися з кар'єрою в шоу-бізнесі.

Відеороботу на Ютуб-каналі вже подивилися понад 30 тисяч фанатів. Красуня в ролику зіграла роль Сплячої красуні.

"Передсмертний кліп Ольги Горбачової!

Діставайте носові хустки і готуйте водостійку туш, більше Оля не заспіває, не блисне красою струнких ніг і самоіронією!

На прощання зі своїм проектом Ольга вибрала пісню-афірмацію з альбому СИЛА і казкову історію з чорним гумором", - було написано під кліпом.

Солістка групи Kazka Олександра Зарицька зробила репост моменту, на якому Ольгу цілує Павло Зібров.

"З прем'єрою, найчарівніша", - написала Олександра на кадрах в сторіс Instagram.

Нагадаємо, дружина продюсера Вєрки Сердючки вразила фігурою в купальнику

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера Вєрки Сердючки заговорила про причини свого раптового відходу

А ще Politeka писала, що дружина продюсера Вєрки Сердючки в купальнику показала приклад, як виглядати в 40 років



