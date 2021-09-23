Творці нового сезону шоу "Голос країни" вирішили поінтригувати своїх глядачів

Українська співачка Тіна Кароль після довгих років роботи в шоу, заявила про свій відхід, пише Politeka.net.

У новому сезоні, прем'єра якого призначена на 23 січня 2022 року, місце популярної співачки займе не менш відома - Юлія Саніна з групи "The Hardkiss".

У мережі продовжують інтригувати глядачів. На новому фото в Instagram офіційної групи "Голос країни" з'явилося фото порожніх крісел.

"Агенти голосу, ви на зв'язку? 😉

Які україномовні пісні ви хотіли б почути у 12-му сезоні "Голосу країни"?

Пишіть свої побажання в коментарях, щоб почути улюблену пісню на сцені головного вокального шоу країни 👇", - написали автори публікації.

Публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали пісні, які хотіли б почути, і багато з них було з творчості Тіни Кароль.

"Більше TheHardkiss❤️"," зірка Тіна Кароль", "" Закрили твої очі "Тіни Кароль"," Ніжно - Тіна Кароль", "Тіна Кароль та Kazka - Зіронька"," Невірний, Тіна Кароль та Микита Ломакін",

"Люди ми тільки тоді "Бумбокс"," "Скрябін" ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ мам", - написали користувачі Мережі.

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