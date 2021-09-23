Співачка і учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком Аліна Ляшук пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна"

Як передає Politeka.net, Аліна Ляшук є співачкою і блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Х-Фактор" і проєкт "Холостяк", де головним героєм був пілот Макс Михайлюк. Вона покинула проект в 9 випуску перед знайомством з батьками, їм так і не вдалося побудувати відносини.

Так, цього разу Аліна поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що стала однією з фіналісток конкурсу "Міс Україна". До цієї мрії вона йшла не один рік.

"Я в фінал "Міс Україна"

Сьогодні, 18.09.21 здійснюватися мій мрія, до який довго йти і працювати над собою! Кільки ж мене був зроблено спроба, щоб ця подія стала частина життя! 🙏🏻 Неймовірний емоція щастя дати пам'ятати!",- поділилася Аліна Ляшук.

Шанувальники залишили їй безліч приємних коментарів: "Вітаємо тебе!", "Таке гарне фото", "Малятко на мільйон", "Така красива", "Ніжна".

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