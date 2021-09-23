Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про пару, якій найбільше приділяють увагу організатори "Танців з зірками"
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною українською танцівницею та переможницею "Танців з зірками". Красуня вирішила в своєму Instagram розповісти про саму обласканої парі на проекті.
"Найшикарніші костюми проекту і образи чомусь саме у цієї пари і вже не перший ефір. Проекція, технічні можливості, подача, постановка, реклама, щоденники - відчувається особлива увага до цієї зірки", - поскаржилася Ілона.
Красуня також вирішила оцінити, як танцюють Kanday і Аліна лі, про які говорить. Дівчина зазначила, що не побачила впевненості в діях.
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"Стійка і стан пасадобля був присутній. Сили в ногах, впевненості в рухах, амплітуди і ведення партнера Я не побачила. Навіть плащ не приховав його невпевненість і дисбаланс", - написала Гвоздьова, зазначивши, що хоче об'єктивності і для інших учасників, а не тільки для цієї.
Після цього дівчина знову повернулася до того, що пара отримує преференції. Ілона також розповіла, що в минулих сезонах подібних речей не спостерігалося, як зараз. Тому всі пари були в рівних умовах і була чесна боротьба між учасниками"Танців".
"У наших сезонах такого не було і всі були в рівних умовах і це була чесна боротьба", - підсумувала переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова.
Нагадаємо, Melovin з партнеркою по "танцях з зірками" розлютили Ілону Гвоздьову
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