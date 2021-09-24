Син співачки Наташі Корольової і стриптизера Сергія Глушка, Архип, показав себе в новому образі

Син артистів любить дивувати різними способами, використовуючи для цього соцмережі, передає Politeka.net.

Відомо, що зараз хлопець активно займається творчістю, він вже записав кілька пісень. Також син Корольової влаштовує різні зйомки.

Цього разу Архип опублікував в Instagram кадри нової фотосесії. Хлопець вибрав білу сорочку, чорний костюм, і додав образу "молодіжності" надівши кеди й стильні окуляри.

"Хочу познайомити вас з моїм знайомим, агент 69 до ваших послуг😁 Приємно познайомитися😜", - написав син Корольової і Тарзана.

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Супер🔥 🔥 🔥"," як вам не соромно. Ваша мати видала сина своєї подруги косметолога за свою дочку. І ви разом з батьками берете участь в цій ганьбі. Мерзенна ваша сімейка. Не даєте про себе забути. Збиті льотчики не можуть змиритися що вони старпери", " Супер, тобі личить 🔥", " Агент 69 звучить двозначно;)", "Архип, ти - красень👍❤ я - прихильниця твоєї мами, тому знала тебе ще до твого народження😍 Як швидко летить час😮 удачі у всьому❤️".

Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова зізналася, що вона нібито подарувала другу на день народження свої яйцеклітини, а пізніше сурогатна мати виносила йому дочку.

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