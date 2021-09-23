Лера Товстолес з "Жіночого кварталу" розповіла про свої слабкості
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є успішною актрисою і резиденткою "Жіночого кварталу". Красуня також пробує себе в модельному бізнесі і навіть виходила на подіум разом з незабутньою Іриною Шейк. Не забуває Лера і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео, яке красуня опублікувала в Instagram, дівчина була в лосинах і топіку. Красуня здалася в спортзалі, застрибнувши на боксерську грушу. Відео Лера супроводила розповіддю про свої слабкості:
"Від чого вам складно втриматися ?)
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Я не відмовлюся від чіпсів.
Знаю, це жахливо, але факт
Не втримаюся від пустощі налякати когось.
Не зможу втриматися, щоб не шльопнути подругу по дупі.
чи не промовчу якщо буде грати щось з рефлексу.
Не зможу втриматися і не піти в @emotion.fc у свій вихідний
Хоч годину, але виділити час на себе . А краще два
А вам від чого складно втриматися ?) ",- написала Лера.
Фанати подивилися ролик тисячі разів и написали коментарі:
"Я купив Doritos з новим смаком, хочеш?", "Обожнюю"," складно втриматися від баночок"," це геніально"," класна незворушна міміка))))","а в кінці пішла так ніби так і було задумано)".
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