Лера Товстолес з "Жіночого кварталу" розповіла про свої слабкості

Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є успішною актрисою і резиденткою "Жіночого кварталу". Красуня також пробує себе в модельному бізнесі і навіть виходила на подіум разом з незабутньою Іриною Шейк. Не забуває Лера і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео, яке красуня опублікувала в Instagram, дівчина була в лосинах і топіку. Красуня здалася в спортзалі, застрибнувши на боксерську грушу. Відео Лера супроводила розповіддю про свої слабкості:

"Від чого вам складно втриматися ?)

Я не відмовлюся від чіпсів.

Знаю, це жахливо, але факт

Не втримаюся від пустощі налякати когось.

Не зможу втриматися, щоб не шльопнути подругу по дупі.

чи не промовчу якщо буде грати щось з рефлексу.

Не зможу втриматися і не піти в @emotion.fc у свій вихідний

Хоч годину, але виділити час на себе . А краще два

А вам від чого складно втриматися ?) ",- написала Лера.

Фанати подивилися ролик тисячі разів и написали коментарі:

"Я купив Doritos з новим смаком, хочеш?", "Обожнюю"," складно втриматися від баночок"," це геніально"," класна незворушна міміка))))","а в кінці пішла так ніби так і було задумано)".

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