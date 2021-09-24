Суддя шоу "Танці з зірками" та відомий хореограф Влад Яма розповів про терапію, на яку нещодавно зважився

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу" Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант.

Так, цього разу танцюрист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - Влад Яма зі своєю сім'єю плаває в басейні з дельфінами. Він розповів, що це робить його неохоче щасливим.

"Дельфінотерапія



У сина особлива любов до дельфінів, тому як тільки ми в Одесі - обов'язково в дельфінарій. Але цього разу ми пішли ще далі-плавання, фотосесія і ... танці!.. Правильно, з дельфінами!..



Шоу тут-окрема історія (більше відео - в сторіз). Ми багато де бували, в тому числі і за океаном, але такої складності трюки бачили тільки тут. Цього разу пішли на виставу ніби як заради Леона, але знову самі пищали від захвату, як діти.



Дельфіни-це щось невимовне ... стільки добра, грації, позитиву і пустощів в кожному русі... відчувається, що для них це одна велика гра. Всередині все розривається від щастя ... Леон рахував хвилини до початку купання. Потім, правда, трохи замерз, ми погрілися в душі і ... повернулися!.. Тільки що запитав: "ми ж кожен день будемо плавати з дельфінами?»🤣



Категорично раджу випробувати це щастя на собі! Просто подивіться на наші емоції на фотках) до того ж, ми ще й потанцювали в парі



Цілую всіх", - поділився Влад Яма.

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