Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, розповів, яку пору року любить

Потап завоював велику популярність, завдяки своїй творчості, передає Politeka.net.

Артист займається музикою з ранніх років, хоча за наполяганням батьків відучився у вузах на дві спеціальності - тренера з водного поло і плавання, а також магістра економічних наук.

За час своєї кар'єри артист змінив безліч псевдонімів, але зараз він більш відомий, як Потап.

У своєму новому пості в Instagram репер позував у червоній куртці і чорних штанях, а образ доповнила жовта шапочка.

"Осінь люблю, осінь золота, як мені не любити тебе", - написав Потап.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків. Публікацію навіть оцінив відомий суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

"Тут начебто як би помолодшав", " Красава🔥", " що за красавчик стоїть? 😍 🔥 ", "Осінь золота ран Моїх не залатає", "слова з пісні О. Большого і Вінницької)😍", " Льоша, віддай шапку синові) дитячі речі не для дорослих)))) 😂 ", "Олексій ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості 🔥", "мася💛", - написали користувачі Мережі.

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