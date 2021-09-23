Єдиний син легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав найдорожчих людей у житті
Як пише Politeka.net, 51-річний Руслан Євдокименко є єдиним сином легенди українського шоу-бізу Софії Ротару. Руслан одружений на красуні Світлані, яка йому народила двох дітей - Софію та Анатолія. Красунчик активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.
Цього разу Руслан не показував Себе, а опублікував фотографію Софії та Анатолія. Вони позували разом, посміхаючись на камеру.
"Сенс життя", - написав лаконічно Руслан, додавши теги на Софію та Анатолія.
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Соня відразу прокоментувала фотографію, поставивши червоне сердечко. Анатолій теж не змусив довго чекати, поступивши як сестра.
Фанати, а також двоюрідна сестра Руслана співачка Соня Кей, поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
"Прекрасне фото", "які вони красиві", " ніщо так не радує серце батьків, як щастя їх дорослих дітей. Красиві, розумні, талановиті у Вас зі Світланою діти! Нехай вони будуть щасливі!", "Добрий день ! Гарного вам настрою", "це точно, які вони симпатичні".
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