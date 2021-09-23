Відома артистка Руслана стала новою суддею зоряної сотні на шоу "Співають всі"

Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах країни з'явилося нове шоу "Співають всі". Сотня зіркових суддів оцінює виступ учасників. Суть - запалити зал і "змусити" суддів співати разом з учасником.

Цього разу на сторінці шоу "Співають всі" в Instagram опублікували нове фото і поділилися важливою інформацією. Як відомо, кожен випуск програми приходить нова Зоряна суддя шоу. Це були-Катя Павленко з групи "Go_A", Валерій Меладзе, Ольга Полякова і Юлія Саніна з групи"The Hardkiss". Цього разу глядачі побачать Руслану. Також, варто відзначити, що зірковий гість на початку випуску виконує свою пісню і запалює зал.

"Руслана приєднуватися до зоряний сотня шоу "Співають всі"

Найголовніше задля співачка - навіть не талант і не голос, а віддача на сцені.

"Мене довіряти своєму почуттю - могти навіть відвернутися, заплющити око, проте енергетика відчувши. Людина виходить на сцену не "перформить", навіть не співати - вона виходить, щоб віддавши себе, свою енергію. Якщо вона це робить - весь, я бувши натискати на всі кнопки",- повідомили на акаунті.

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