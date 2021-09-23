Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала серію кадрів зі зйомок нового серіалу, в якому почала зніматися

Артистка з гумором ставиться до своїх різних ролей і любить пожартувати навіть над образами. У цей зірка показала цілу серію кадрів з роботи над новим серіалом, де їй дісталася досить нетипова роль.

Із зачіскою в стилі Юлії Тимошенко Сумська покрасувалася в образі продавщиці Тамари:

"Сиділа, сиділа, зате висиділа нову характерну роль Тамари (вона ж Тамагавк, яка гавкає, якщо треба) в прекрасному серіалі «господар» 🎬! А Партнери які! Гортайте фото! Дякую моїм прекрасним колегам, і всій неймовірній команді за творче натхнення! Тому, вже скоро чекаємо прем'єру! ✋ » - підігріла інтригу зірка.

Користувачі поспішили висловити свою думку під кадрами:

"Олюся, дякую вам за кожне слово; А Степанівна що там робить? 😂 ; А мені на Юлю Володимирівну; Ви красуня! 😍 ; Так буду дивитися обов'язково !! Ви чудова !! ❤ ️ ; З цією зачіскою на Тимошенко схожі; Тимошенко відпочиває; мила левиця! Найкрасивіша жінка🔥"»

Відзначимо, Ольга Сумська славиться прекрасним почуттям стилю. Зірка одного разу зізналася, що намагається прислухатися до порад кращих українських майстрів, але при цьому завжди орієнтується на свої відчуття.

Сумська каже, що нерідко вона поєднує в собі професії артиста, іміджмейкера, стиліста і гримера. До того ж вона сама непогано малює і може зробити собі хороший макіяж.

Раніше Politeka писала, що Ольга Сумська з гордістю показала Борисюка у ванній на всю країну: "ні до чого причепитися"

Нагадавши, Сумська без макіяжу та зачіски поділилася кумедними кадрами: "повний релакс"

A ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська показала рідну сестру, з якою не спілкується, і улюбленого батька: могло б виповнитися 87