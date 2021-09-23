Дочка Олі Полякової Махати показала себе, здивувавши тим, що відбувається на тлі

Як пише Politeka.net, Маша вирішила піти по стопах своєї мами Олі Полякової, ставши співачкою. Красуня створила нову групу, яку назвала "шви". Колектив вирішив піти в панк-рок, не соромлячись використовувати в своїх текстах нецензурні слова. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На відео Маша спочатку практично не було видно. Красуня стояла в темряві на тлі блискавок. Після цього світ з'явився і Полякова хвалилася яскравим мейкапом. У ролику грала пісня" нерви " від однойменної рок-групи.

"Мені просто подобається це відео", - написала Маша.

Фанати подивилися більше 2 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Круто", "гаразд", "і мені теж це відео в кайф", "обожнюю це відео, ти тут така очманіла", "мені теж".

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