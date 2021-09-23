Українська співачка Таня Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева була учасницею "Фабрики Зірок 2". Красуню відразу покликали Анджеліною Джолі, хоча сама співачка не дуже любить це порівняння. Тетяна також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото красуня була в піджаку на голе тіло. ТЕТЯНА на кількох фото показала свою красу.

"Осіннє натхнення

Дивно, але я зараз неймовірно кайфую від дощу, сірості, холоду, запаху вогкості.

У минулі роки, восени, не помічала такого фетишу. Можливо, це пов'язано з попередніми карантинами, і з тим, що ми вже не знаємо «що буде завтра» і чи буде це «завтра»...я кайфую від кафешок, яких зараз в Києві відкрилося безліч. Сидиш, п'єш каву і дивишся на ці калюжі, суєту людей, думаєш про свої плани, щось записуєш в блокнот.

До речі, з моїх недавніх відкриттів затишних закладів, з незвичайним «корисним» меню, ділюся:

А що вас надихає цієї осені?;- ) Які кафе..? Яка музика..? До речі, скоро мій реліз", - написала Тетяна.

Фанати поставили понад 60 лайків і написали коментарі:

"Ти така красива", "осінь смачна зараз, багато фруктів, овочів і ягід малини".

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