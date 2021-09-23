Український телеведучий і ресторатор Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав, як виглядав 10 років тому
Як пише Politeka.net, Ектор є не тільки успішним шеф-кухарем, а й ресторатором, а також суддею "Майстер Шеф". Хіменес-Браво не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
У новій публікації Ектор показав, як виглядав 10 років, під час першого сезону "Майстер Шеф". Також Хіменес-Браво додав сучасного себе, щоб фанати могли порівняти.
"МІЙ ПЕРШИЙ ВИПУСК МАЙСТЕР ШЕФ
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Ох, як сьогодні пам'ятаю!
Я тоді вже був відомим кухарем в нашому кулінарному світі, але абсолютно недосвідчений на телебаченні. Я дуже соромився", - написав Ектор.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Голос у вас, до речі, дуже приємний"," ви ,як дороге вино з роками тільки цікавіше і краще стаєте"," Шикарний чоловік"," такий красивий","Пам'ятаю перші випуски, як мені подобалися виїзні конкурси".
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