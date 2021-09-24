Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася кадрами з ділового заходу і здивувала визнанням

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно взяла інтерв'ю у скандальної блогерки Саші Пустовіт, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережу кадри з ділового заходу, який був присвячений Дню жіночого підприємництва.

Для виходу Маша вибрала стильний брючний костюм яскравого відтінку червоного кольору, який красиво підкреслив її струнку фігуру і довгі ноги. Волосся телезірки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Єфросиніна зізналася, як захоплюється українськими жінками. "Я дуже вірю, що ніколи не перестану надихатися жінками, незважаючи ні на що! Жінками, що несуть світло! Тими, кому ніколи засуджувати інших, тому що вони несуться на хвилях своїх ідей і місій! Я пишаюся тим, скільки класних проектів вони створюють в Україні!",- написала Маша і додала свій список рекомендацій.

Шанувальники в коментарях висловили своє захоплення яскравому образу Маші, засинаючи її компліментами: "Маша, спасибі величезне! Ви натхнення", "Спасибі вам за виступ. Це було дуже круто", "Маша, ви дуже цікава і розумна жінка", "який гарний образ".

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