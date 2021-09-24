Співачка Оля Полякова стала запрошеною суддею в останньому випуску нового сезону "Танців з зірками"

37-річна артистка розбавила трійцю суддів Катерину Кухар, Влада Яму і Макса Чмерковського і викликала переполох в Мережі однією незручною ситуацією. Відповідні кадри опубліковані на сторінці" Танців з зірками " в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, судді отримали несподіваний подарунок від одного з учасників співака Melovin'а. Поляковій точно сподобався і презент, і виступ артиста.

Так, ведучий шоу Юрій Горбунов почав роздруковувати подарунок на столі суддів.

"Юрочка, не рухай це до мене...", - відразу напружилася Кухар.

"Ой, божечки! Ну, давайте швидше!", - зате Полякова була в захваті.

У коробці виявилися круглі окуляри з товстими лінзами.

"Ааа, це вам, Катя, щоб ви розглянули, що танці були на паркеті!, - вигукнула Полякова. - Можна я скажу, що побачила? Які красиві кисті рук у Melovin'а і як він ними прекрасно працює. Я перший раз на чоловіка дивилася не вниз, а вгору!".

Кухар приміряла окуляри, але відразу ж зняла.

"У них дуже погано видно", - резюмувала вона.

"Це і добре, може, ти тоді оцінювати будеш краще", - вколола колегу Оля.

Користувачі бурхливо обговорюють в коментарях побачене:

"Це було смішно! Хоч Кухар і не дуже тактовна, але Мел красунчик👏"

"Веселять і розряджають атмосферу)❤️"

"Катя думає, що вона королева, а краси - нуль, одна "пиха"

"А яка відповідь була👏 Тонко і точно. Спостерігаємо, що ж буде далі❤️"

Нагадаємо, над Кухар "познущалися" через сюрприз з ямою і Чмерковським на" Танцях з зірками": "залиште за лаштунками"

Як повідомляла Politeka, на "Танцях з зірками"в третьому ефірі з'явився Нова суддя, названо ім'я:" замість Кухар?"

Також Politeka писала, що Оля Полякова з мокрою головою поскаржилася на холодні батареї: "Дубар"