Відомий український продюсер і телеведучий Юрій Горбунов звернувся до українців

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор.

Цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку - Юрій в елегантному костюмі з сірих штанів, білої сорочки і незвичайного піджака чорного кольору в смужку. Він позує на сяючому тлі шоу "Танці з зірками".

"Головний проект осені! Як ви цей сезон? Писати !!",- запитав українців Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під питанням телеведучого: "Супер сезон", "Юра, чисто через тебе дивлюся", "Супер", "Не дуже, поганий склад", "Дивлюся через Дикусара виключно", "Проєкт хороший. Але, нова ведуча-смуток, печаль, туга і некоректність", "На двієчку", "Складач танцюючих специфічний...Але ви Юра, як завжди... У вогнях!!".

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