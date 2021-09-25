Відома телеведуча Лілія Ребрик засвітилася в яскравому костюмі і заговорила про плани на тиждень

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом.

Цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Лілія позує в кумедній позі в шикарному костюмі. На ній оранджевий піджак, надітий на білу блузку і червоні штани.

"П'ятниця, говоривши? 🤔🤩 Ділитися планами на вихідний))). Що б така придумавши?)))",- запитала Лілія Ребрик.

Шанувальники залишили телеведучій різні коментарі і засипали її компліментами:"Ліля виглядати супер чарівно! Особливий планів не маючи, сьогодні на роботи, за вікном не вщухаючи дощ, Вересень не дуже порадувати гарною погодою....", "Фотка супер! Така погода. Хочется тільки укутавши в ковдрочка і сидячи удома, те творити", "Вихідний належний бувши смачний і веселий", "Проте колір 🔥 Мандаринка".

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