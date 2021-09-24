Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що його вразило в Пакистані

Відомий мандрівник вже тривалий час розповідає про Пакистан, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Діма Комаров наводить інтригу про нові випуски у своєму Instagram. Так, мандрівник у своєму пості розповів, що побував в експедиції, яка його "зарядила". За словами ведучого, вперше його з оператором приймали за протоколом офіційної урядової делегації.

Заради зйомок військові за кілька днів перевіряли локацію, перекривалася дорога, а також Комарова супроводили найкращою охороною.

"Тільки шляхом такої неймовірної підтримки на державному рівні нам вдалося потрапити в місця, які зараз по суті закриті для туристів і журналістів", - розповів телеведучий.

Після поїздки Комаров змінив думку про Пакистан, адже перед ним з'являлися люди з великої літери.

"Навіть грізні люди в бронежилетах, які нас охороняли, часто ставали фактично друзями", - поділився Дмитро.

Як зазначив мандрівник його зворушило, як за нього і оператора переживали, а також те, що їх пускали в місця, які невигідно показувати.

"Мені дали "зелене світло", відкривши закриті для людей з камерами двері. Мені дозволили показати правду, за що я дуже вдячний", - завершив телеведучий.

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