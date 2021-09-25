Відома співачка Злата Огневич здивувала зізнанням про новий ефір "Холостячки"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка", у своєму Instagram розкрила деякі деталі нового випуску шоу. У мережі красуня опублікувала чарівне фото, а в підписі до нього розповіла про перше побачення з нареченими.

На фотографії усміхнена Злата позує в цікавій позі, склавши руки на боках. Перед камерою вона з'явилася в стильному приталеному платті пастельного відтінку з незвичайним декором, яке красиво підкреслило витончену фігурку. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фото Огневич написала: "Сьогодні це трапиться. Ви побачите продовження нашої історії! Готові дивитися найщиріший і романтичний проект осені? І сьогодні, на першому побаченні, трапиться те, про що я навіть і подумати не могла!". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич в халатику покрасувалася у ванній: "Злата, ти сяєш від щастя...".

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