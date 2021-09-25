Відомий телеведучий програми" Світ навиворіт " і журналіст Дмитро Комаров наважився на смертельно небезпечний вчинок

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Цього разу на сторінці телеканалу "1+1" опублікували нову серію фото. Дмитро Комаров відправився в Пакистан, щоб показати, як видобувається вугілля в місцевих шахтах.

Вже завтра о 18: 30 на телеканалі 1 + 1 вийде нова серія «Світу навиворіт», в якій головний мандрівник країни Дмитро Комаров @komarovmir покаже, як видобувають вугілля в Пакистані і ризикне спуститися в шахту, де постійно відбуваються нещасні випадки. Команда "Світу навиворіт" продовжує вивчати закритий для туристів Регіон Белуджистан. Посольства і Міністерства закордонних справ не рекомендують громадянам своїх країн їздити в ці місця, а журналісти можуть потрапити сюди тільки в супроводі військових.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв підуть на відважний крок і спустяться в шахту, щоб дізнатися, в яких умовах працюють пакистанські шахтарі. Спускатися їм доведеться на дерев'яній вагонетці, не піднімаючи голови, і без засобів саморятування. Яке буде здивування команди, коли вони дізнаються, що керівник шахти, якому вона приносить великі доходи, жодного разу не був внизу, так як вважає це занадто небезпечним. Також Дмитро Комаров покаже, як туристів охороняють у закритому місті Кветті. Дипломатам, офіційним делегаціям і журналістам тут можна жити тільки в одному готелі - Кветта Серена готель. Саме його називають найбезпечнішим місцем в місті. Територію готелю, зовні нагадує Єгипетський або турецький курорт, одночасно охороняють 27 озброєних охоронців.

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