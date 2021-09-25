Відома артистка і учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала розповіла, які стосунки на шоу між конкурсантами

Як передеает Politeka.net, Джамала є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на міжнародному конкурсі Євробачення. Нещодавно стало відомо, що артистка стала новою учасницею шоу "Танці з зірками", де виходить на паркет зі своїм напарником Антоном Нестерко.

На цей раз співачка опублікувала кілька фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вже відбувся третій ефір шоу "Танці з зірками". Проект вже встиг покинути Іван Люленов зі своєю партнеркою яною Цибульською та Олександра Машлятіна(дівчина заміняла Анастасію Оруджову) з Денисом Самсоном. Джамала вирішила розповісти, які відносини між учасниками проекту. Вона показала соместное фото з Олександрою Зарицькою в обнімку і також зі Станісловом Горуною.

"Про дружбу на шоу "Танці з зірками"



Насправді, переймаєшся абсолютно до всіх. Немає часу на чвари 😂 ми всі тааааак зайняті однією великою справою-зробити класно свій номер. Цей здоровий егоїзм в проєкті дозволяє працювати і дружити на максимум. Цікава для мене історія.

Повторюю знову і знову, взагалі недооцінювала всю складність проекту. Я присвячую йому не просто шматочок свого часу, а абсолютно всю себе.

Щоб підтримати нас з Антоном Нестерко-відправляйте під час ефіру 07 на номер 7914. До зустрічі на паркеті!



P. S. Якщо не встигла зробити фото з усіма, це тільки тому, що всі зайняті", - пояснила співачка.

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