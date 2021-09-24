Відома співачка Ані Лорак, яка багато років жила та працювала в Росії, нещодавно повернулася на Батьківщину та випустила трек українською мовою

Як пише Politeka.net, 42-річна співачка, яка родом із містечка Кіцмань, що на Буковині, Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) декілька років тому переїхала жити та працювати в Росію. У 2009 Лорак вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу та народила йому дочку Софію. Однак через 10 років пара розлучилася. У мережі говорять, що колишній чоловік Лорак знову одружується, натомість Лорак активно розвиває сольну кар’єру.

Нещодавно співачка повернулася на Батьківщину та анонсувала вихід пісні українською мовою. У своєму Instagram Лорак опублікувала відео, де вона у чорному атласному платті лежачи у човні співає довгоочікувану пісню українською "Бачила".

"Кожна історія кохання - особлива і неповторна. В цьому і є її сенс - проживати, віддавати, відчувати, бути живим ❤️ Але іноді любов не минає, а поселяється в тобі назавжди, набуваючи іншу форму існування ... Відверті зізнання стають рядками, а самі зворушливі спогади знаходять відгук у серцях мільйонів людей🙌🏼", - написала Ані Лорак.

У коментарях шанувальники співачки написали про своє захоплення українськомовним треком співачки.

" 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥наша рідна!!! Наша найкраща. Чекаємо ще багато Українських хітів вони нам потрібні.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Українська мова звучить❤️🔥🔥🔥 Ви молодець !!!! Ви українська Діва 💋", "Дякую за таку неймовірну пісню на рідній українській мові ❤️ Спасибі від усіх українських шанувальників вашої творчості 🙏", "Яка красива пісня! Дякую вам за цю душевну композицію! Найкраща ❤️😍", - написали у мережі.

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