Григорій Решетник, беззмінний ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка", вирішив розігріти народ перед черговим випуском, але щось пішло не так

Другий сезон "Холостячки" зі Златою Огневич стартував 17 вересня. У першому випуску 35-річна співачка познайомилася з 25 чоловіками, але залишила за підсумком тільки 16. У своєму новому пості в Instagram Решетник показав свіжі фото з двома з них, пропонуючи українцям вибрати і написати в коментарях, хто більше підходить Огневич, передає Politeka.net.

"Сподіваюся, ви готові до першого голосування в цьому сезоні!? Рома-стоматолог або Рома-психолог? 🤔 Вибери свого Рому і поясни чому? :)", - запитав Решетник.

Всі чоловіки на фото були в класичних костюмах, але Григорію вдалося виділитися на тлі кавалерів Злати. Він був у білому піджаку і з краваткою-метеликом, а також чорних брюках і туфлях без шкарпеток. Остання деталь розсмішила публіку.

"Купіть Григорію шкарпетки😂 😂", - написала одна з користувачок.

"Я все одно їх продам", - пожартував у відповідь Решетник.

Інші ж стали коментувати женихів Огневич

"Мої два фаворити😍"

"Рома-психолог переможе. А найцікавіше, він дуже схожий на Еллерта"

"Якщо вибирати Рома або Рома, виберу Гришу"

"100% Рома-стоматолог! Дуже приємний, інтелігентний і харизматичний молодий чоловік! Просто ідеальний!"

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