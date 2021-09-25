Партнерка відомого виконавця Дмитра Кадная (KADNAY), Аліна Лі, розповіла про тижні випробувань

Артист Дмитро Каднай зараз бере участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Партнеркою співака стала ефектна красуня Аліна Лі, яка нерідко ділиться враженнями від участі на проекті в своєму Instagram.

У новому пості дівчина розповіла про нелегкий тиждень, підкріпивши кадрами з минулого виступу. Обидва артисти танцювали в гарних нарядах на червоному тлі.

"Це був нелегкий тиждень🙌 🏻 я б сказала «тиждень випробувань». Зараз я дійсно розумію ... п о ч А л о С ь 😈 і знаєте, це круто! Правда. Як би фізично і морально не було важко. Кидаєш собі виклик і робиш🔥 вивчити й освоїти новий нелегкий танець, за такий короткий час, круто ж?! Дмитро Каднай, партнер, ти молодець! Пишаюся тобою 💪 🏻 ",- написала Аліна Лі.

Пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Дуже гаряче 🔥 і пряно 🌶 ❤️", "❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше брала участь в шоу "Танці з зірками", висловила свою думку з приводу танців Дмитра Кадная і його партнерки.

За її словами, це "обласкана" пара на шоу, адже до їхніх костюмів і постановки підходять з особливою увагою і це відчувається.