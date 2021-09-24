Принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Нью-Йорку, щоб взяти участь у заході Global Citizen Live
24 годинна трансляція заходу Global Citizen Live, яка буде присвячена темі вакцинації, відбудеться 25 вересня у Центральному парку міста. Окрім інших зірок, захід відвідають також герцоги Сассекські, які вже прибули до Нью-Йорку.
Принц Гаррі та Меган Марк вже встигли зустрітися з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул.
На людях після народження дочки Лілібет Діани Меган Маркл з’явилася у чорних розкльошених штанах, гольфі-водолазці та темно-синьому пальті.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Закінчення карантину в Україні: глава МОЗ назвав терміни і головну умову
Машлятіна після вильоту з "Танців з зірками" висловила Кухар, що думає про її оцінки: "Накинулися..."
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
За інформацією видання Daily Mail, після офіційних зустрічей герцог та герцогиня разом з друзями вирішили відпочити в барі Bemelmans, де їхню компанію охороняли близько 20 найнятих охоронців. Через декілька годин герцоги Сассекські покинули заклад через чорний хід.
Як відомо подружжя зупинилося в готелі Carlyle, де у своїй час любила бувати покійна принцеса Діана.
Рaніше Politeka писaлa, що принц Гаррі і Меган Маркл "втекли" від дітей, стала відома причина: "Так щасливі".
Нагадаємо, що принца Гаррі і Меган Маркл публічно висміяли, деталі нового скандалу: "Навіть не віриться, що вони...".
A ще Politeka повідомлялa, що принц Гаррі і Маркл після втечі з палацу і скандального інтерв'ю попросили зустрічі з Єлизаветою II: деталі.