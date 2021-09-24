У Нью-Йорку пара пробуде три дні

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Нью-Йорку, щоб взяти участь у заході Global Citizen Live

24 годинна трансляція заходу Global Citizen Live, яка буде присвячена темі вакцинації, відбудеться 25 вересня у Центральному парку міста. Окрім інших зірок, захід відвідають також герцоги Сассекські, які вже прибули до Нью-Йорку.

Принц Гаррі та Меган Марк вже встигли зустрітися з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул.

На людях після народження дочки Лілібет Діани Меган Маркл з’явилася у чорних розкльошених штанах, гольфі-водолазці та темно-синьому пальті.

За інформацією видання Daily Mail, після офіційних зустрічей герцог та герцогиня разом з друзями вирішили відпочити в барі Bemelmans, де їхню компанію охороняли близько 20 найнятих охоронців. Через декілька годин герцоги Сассекські покинули заклад через чорний хід.

Як відомо подружжя зупинилося в готелі Carlyle, де у своїй час любила бувати покійна принцеса Діана.

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