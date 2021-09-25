Популярна артистка Ані Лорак зробила відверте зізнання і заговорила українською мовою

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму вокальному таланту більше 20 років тому і продовжує радувати шанувальників новими піснями.

Цього разу артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ані Лорак співає пісню, яку написала сама. Вона показує моменти з кліпу, де зі сльозами на очах робить відверте зізнання. Варто відзначити, що виконавиця співає українською мовою, чим порадувала шанувальників.

"Я написала слова цієї пісні з глибини свого серця…

І візуальний ряд ми створювали з великим відгуком в моїй душі. Ця відеоробота дуже тонко і точно відображає мій внутрішній стан-кожну секунду я проживала, дбайливо ділячись з вами своїми переживаннями

Сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свої особисті смисли...", - зізналася співачка.

Шанувальники підтримали артистку і залишили їй безліч приємних коментарів: "Як же красиво!!! Яка гарна українська мова!", "Прям повернення Оксани", "Це шедевр..спасибі за таку чуттєву композицію💔мурашки по шкірі..БРАВО!", "Спасибі Кароліна за красивий кліп! дуже красиві ніжні образи😍 вони вам дуже йдуть".

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