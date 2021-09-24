Маша Єфросиніна повернулася на "Лігу сміху" і розповіла про свої ліки від усього, що відбувається

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші. Зараз вона веде свою програму на ютуб-каналі, де бере інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу.

Цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Вона вже вдруге присутня в журі шоу"Ліга Сміху". Там вона засвітилася у вишуканому вбранні з рожевого топа, що відкриває вид на плечі телеведучої і брюк того ж кольору.

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П. С. а поки бігом на мій ютьюб канал за свіжим пиріжком"

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